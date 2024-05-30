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Bakan Güler mevkidaşlarıyla İzmir’de görüştü

HABER MERKEZİ
Bakan Güler mevkidaşlarıyla İzmir’de görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur, Tanzanya Savunma ve Ulusal Hizmet Bakanı Stergomena Lawrence Tax ve Uganda Savunma ve Gazi İşleri Bakanı Jakob Marksons Oboth ile bir araya geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Güler, EFES 2024 Birleşik Müşterek Fiili Arazi Tatbikatının Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerini takip etmek üzere İzmir'e gelen Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur, Tanzanya Savunma ve Ulusal Hizmet Bakanı Stergomena Lawrence Tax ve Uganda Savunma ve Gazi İşleri Bakanı Jakob Marksons Oboth ile ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi.
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