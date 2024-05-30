Başıboş köpeklerle ilgili taslak çalışması Meclis’te

Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nın birlikte hazırladığı taslak çalışmasının Meclis'teki parti grubuna intikal ettirildiğini ve milletvekillerinin değerlendireceğini belirten Tunç, "Hayvanları koruma noktasındaki kararlılığımızı sürdürüyoruz. Ölümlere yol açan, çocuklara ve yaşlılara saldıran, trafik kazalarına neden olan durumlar söz konusu. Bunu da önlemek lazım. Bunu önlemek için de bir takım tedbirler almak gerekiyor. Belediyelere ve kurumlarımıza düşen görevler olacak" dedi.