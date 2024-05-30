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Haberler Gündem Başıboş köpeklerle ilgili taslak çalışması Meclis’te

Başıboş köpeklerle ilgili taslak çalışması Meclis’te

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, başıboş sokak köpekleri düzenlemesine ilişkin taslağın Meclis'e gönderildiğini açıkladı. Tunç, "Hem hayvanları koruyacak hem de insan sağlığını tehdit eden durumu ortadan kaldırmaya yönelik orta yol bulunması gerekli" dedi.

HABER MERKEZİ
Başıboş köpeklerle ilgili taslak çalışması Meclis’te
Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nın birlikte hazırladığı taslak çalışmasının Meclis'teki parti grubuna intikal ettirildiğini ve milletvekillerinin değerlendireceğini belirten Tunç, "Hayvanları koruma noktasındaki kararlılığımızı sürdürüyoruz. Ölümlere yol açan, çocuklara ve yaşlılara saldıran, trafik kazalarına neden olan durumlar söz konusu. Bunu da önlemek lazım. Bunu önlemek için de bir takım tedbirler almak gerekiyor. Belediyelere ve kurumlarımıza düşen görevler olacak" dedi.
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