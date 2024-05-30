‘Bu sorun en geniş mutabakatla çözülecek’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleşen AK Parti TBMM grup toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Türkiye'nin, gelişmiş hiçbir ülkede olmayan bir başıboş köpek sorunu olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, bazı ülkelerin vatandaşlarını kuduz ve sahipsiz köpekler konusunda uyarmaya başladığını söyledi.

BAKIM EVLERİ KURULACAK

Başıboş köpek sorununu köklü şekilde bir çözüme kavuşturmaları gerektiğinin altını çizen Başkan Erdoğan, hazırlıkları devam eden kanun teklifiyle köpek bakım evi olmayan yerlerde hemen bakımevleri kurulacağını, bakım evlerindeki hayvanların sahiplendirilmeleri için kampanyalar yapılacağını söyledi. Belediyelere de yüklendikleri görevleri en güzel şekilde yerine getirme çağrısı yapan Başkan Erdoğan, "Bu önemli sorunu hep birlikte en geniş mutabakatla milletimizin arzu ve beklentileri yönünde çözmüş olacağız" dedi.

4 MİLYON SAHİPSİZ KÖPEK

Başkan Erdoğan şöyle konuştu: "Bugüne kadar rotamızı daima milletimiz belirledi.

Elitlere değil, halka baktık.

Milletimizi, milletimizin can güvenliğini çok yakından ilgilendiren ve artık tahammül edilemez noktaya varan sahipsiz köpek sorununa da işte bu zaviyeden bakıyoruz.

Türkiye'de 4 milyon civarında sahipsiz köpek olduğu tahmin ediliyor. Sayı asimetrik şekilde her yıl katlanarak artıyor.

Bununlar birlikte kuduz tehdidi de aynı oranda büyüyor.

2018-2022 yılları arasında kuduz riskli temas sayısı ortalama 260 bin iken 2023 yılında bu sayı 438 bine yükseldi.

Bizim medeniyetimiz bir merhamet medeniyetidir. Kimse bizim merhametimizi sorgulamasın.

Kimse bize merhamet üzerinden ders vermeye kalkmasın.

2004 yılında Hayvanları Koruma Kanunu'nu biz çıkardık. Bizim artık bu sorunu köklü şekilde bir çözüme kavuşturmamız şart. Bu meseleyi çözmüş ülke örneklerini inceliyoruz. Tüm taraflarla istişare halindeyiz."

ÇOK SIKI TAKİP EDİLECEK

Toplumun büyük kesiminin bu meselenin bir an önce çözülmesini istediğini de ifade eden Başkan Erdoğan, bu çağrıya kayıtsız kalınamayacağını ifade etti. "Mevzuatta yapacağımız değişiklikle bir sahipsiz köpeklerin sahiplenilmesini amaçlıyoruz" diyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Hazırlıkları devam eden kanun teklifi ile köpek bakım evi olmayan yerlerde hemen bakım evleri kurulacak. Sahipsiz hayvanlar bu bakım evlerinde tutulacak. Ayrıca sahiplenilmeleri için kampanyalar yapılacak. Sahiplenilen hayvanlar kısırlaştırılacak, aşılanacak ve çip takılarak sahibine teslim edilecek, çok sıkı takip edilecek. Biz istiyoruz ki, barınaklara alınan tüm hayvanlar sahiplenilsin. Eğer bunu başarabilirsek bir sonraki adıma da ihtiyaç kalmayacağını düşünüyoruz.

Böylece bu önemli sorunu hep birlikte en geniş mutabakatla milletimizin arzu ve beklentileri yönünde çözmüş olacağız" diye konuştu.

MUHTEŞEM ZAFER

Başkan Erdoğan, "Dünya tarihinin ve tarihimizin muhteşem zaferlerinden biri olan İstanbul'un Fethi'nin 571. yıl dönümünü kutluyorum" dedi. Başkan Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı: "Askeri dehası, kahraman ordumuzun azim ve kararlılığı ile aziz milletimizin bir kıtaya kök salmasına vesile olan fethin ardından, büyük devlet adamı Fatih Sultan Mehmet'in hoşgörü ve adaletli yönetimiyle İstanbul, farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşadığı bir merkez olmuştur. Fatih Sultan Mehmet ve kahraman askerlerinin İstanbul'u fethederken sahip olduğu inanç, kararlılık ve azim, bugün bize Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşma yolunda ilham vermektedir. Bu eşsiz güzellikteki dünya şehrini bizlere miras bırakan Fatih Sultan Mehmet ile aziz şehitlerimizi rahmetle, hürmetle ve minnetle yâd ediyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

DÜNYA, VAMPİR NETAHYAHU'YU İZLİYOR

BAŞKAN Erdoğan, ABD'ye İsrail'e verdiği destekten dolayı, "Dünya bir hastanın, manyağın, Netanyahu'nun kanla beslenen vampirliğini izliyor. Ey Amerikan devleti bu kan senin eline de bulaşmıştır. Bunda İsrail kadar sende sorumlusun. İsrail'in bu soykırımlığına, vampirliğine sizde ortak oldunuz" sözleriyle bir kez daha tepki gösterdi.

BAŞKAN ERDOĞAN CHP'Yİ 9 HAZİRAN'DAN SONRA ZİYARET EDECEK

BAŞKAN Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e iadeiziyaretini 9 Haziran'dan sonra yapacağını açıkladı. İYİ Parti Genel Başkanlığına seçilen Müsavat Dervişoğlu ile görüşüp görüşmeyeceğine dair soruya yanıt veren Başkan Erdoğan, "Görüşmememiz için hiçbir neden yok" dedi.