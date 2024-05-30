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İstanbul, bize bırakılan kadim bir mirastır’

HABER MERKEZİ
‘İstanbul, bize bırakılan kadim bir mirastır’
BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'un Fethi'nin 571'inci yıl dönümü vesilesiyle dönemin padişahı Fatih Sultan Mehmet ve askerlerini rahmetle andığını belirtti. Emine Erdoğan, İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü vesilesiyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "İstanbul, bize bırakılan kadim bir miras, ilelebet korumamız gereken yegane hazinemizdir. Kutlu zaferin 571'inci yıl dönümünde, Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve kahraman ordusunu rahmetle, minnetle anıyorum."
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