Slovenya’dan Filistin Devleti’ni tanıma kararı

Son dakika haberi...Slovenya hükümeti Filistin Devleti'ni tanıma kararı aldı. İspanya, İrlanda ve Norveç'in ardından dördüncü ülke olan Slovenya tarihi bir adım atmış oldu.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, "Slovenya hükümeti bugün Filistin'in bağımsızlığının ve egemenliğinin tanınmasına ilişkin kararı kabul ederek Ulusal Meclis'e sundu" ifadelerine yer verildi. Başbakan Golob, İsrail'in Refah'a düzenlediği ve 1 milyondan fazla Filistinlinin kaçmasına neden olan son saldırılara tepki olarak süreci hızlandırdığını söylemişti.

Bu haftanın başında Norveç, İspanya ve İrlanda da Filistin'i devlet olarak tanıdıklarını açıklamıştı. İspanya, Norveç ve İrlanda'nın ardından Filistin Devleti'ni tanıma kararı alan Slovenya, kararın meclisten geçmesi halinde Avrupa Birliği'nin Filistin Devleti'ni resmen tanıyan 10. üyesi olacak.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise , tüm taraflarca kabul edilmediği sürece 1967 sınırlarındaki değişiklikleri kabul etmeyeceklerini vurgulamıştı.