Başıboş köpek sorunu için seferberlik!

SAHİPLENME SÜRESİ

Bir aylık sahiplendirilme süresi ise grupta tartışmaya açıldı. Sürenin 1,5-2 aya çıkartılması üzerinde duruluyor. AK Parti kurmayları, "Vatandaşlarımıza sahiplenme için biraz daha zaman vermenin iyi olabileceğini düşünüyoruz. Ama süreyi uzun bulanlar da var" dedi.

BELEDİYELERE GÖREV

Sokak hayvanları için barınaklar kurup rehabilite etmek mevcut yasalara göre belediyelerin sorumluluğunda. Ancak görevi yerine getirmeyen belediyeler için herhangi bir yaptırım öngörülmüyor. Bu nedenle bir çok belediye ne sokaktan hayvanlarını topluyor ne de barınak yapıyor.