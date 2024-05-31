Başkan Erdoğan’dan Amerika’ya MGK manifestosu

MANİFESTO: "Diplomaside birlik ve beraberlik içindeki Aziz Milletin sesinin geniş kitlelere duyurulması, inanılan Milli görüşlerin maddeler halinde bildirilmesi, Devlet ve Milletin amaçlar ve hedeflerinin yazılı halde açıkça ilan edilmesidir." Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu önümüzdeki süreçte çok ses getirecek bir STRATEJİK KARAR aldı.

Kritik MGK sonrasında yapılan açıklamada flaş detay, Başkan Erdoğan Türkiye, Amerika'ya MGK manifestosu yayınladı.

Amerika'ya, MGK Manifestosu ile, "IRAK VE SURİYE'DE TERÖRİSTAN MUHAKKAK BERTARAF EDİLECEK. ASLA KURDURULMAYACAK' mesajı şöyle verildi: "Irak ve Suriye'de gasp ettiği toprakları terör yuvası hâline getiren PKK/ KCK-PYD/YPG'nin ve ona sağlanan desteğin bölgemizdeki tüm unsurlarıyla birlikte BERTARAF EDİLECEĞİ, millî güvenliğimiz ve KOMŞULARIMIZIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ hilafına herhangi bir OLDU BİTTİYE fırsat verilmeyeceği vurgulanmıştır."

BERTARAF EDİLECEK

MGK manifestosunun bir maddesı ile, sadece APARAT PKK-YPG'NİN DEĞİL, ona sağlanan desteğin de bölgemizdeki tüm unsurlarıyla birlikte BERTARAF edileceği işaret edildi. Bu ne demek?

PKK'ya destek sağlayan ABDCentcom'un desteğinin TÜM UNSURLARIYLA BERTARAF edileceğine karar verilmesi gibi son derece STRATEJİK bir karar alınmış olmasıdır.

Onu tamamlayan diğer maddesi ile Komşumuz Irak'la eş güdüm ve iş birliğimizin, ülkelerimiz arasındaki ahdî zeminin genişlemesiyle daha ileri aşamalara taşınacağı vurgulandı.

Bilindiği gibi Derin ABD aparatları Irak'ta Talabani- PKK oluşumu ile Surıye'de PKK/KCK-PYD/YPG'nin Deyrizor merkezli TÖRÖRİSTAN inşa etme planı var.

MGK Manifestosu'nda işaret edilen maddelerle, IRAK'TA TALABANİ - PKK unsurlarına ATILACAK KİLİT var demektir. Türkiye Irak'ta kilidi, Irak Merkezi hükümeti ile işbirliği ile gerçekleştiriyor.

Irak'taki Talabani - PKK oluşumu ile Irak-Suriye bağlantısına kilit atılmakta.

Derin ABD'nin Süleymaniye bölgesinden Suriye Kamışlı ve Deyrizor bölgesinde inşa edilmesi planlanan PKK KANTONCUĞU koparılacak.

Irak'ta kilit atıldıktan sonra, ABD'NİN APARATI PKK-YPG'NİN DEYRİZOR işgaline yönelik Türkiye Harekete girecek. HAYDUT ADAM MCGURK DEVREDE.

UYDU DEVLETÇİK

Önceki günlerde ABD'nin CentcomDanışman McGurk- Suriye PKK aparatı Şahin Çilo'nun bir tezgahı devreye sokulmak istendi. Derin Amerika, Deyrizor merkezli PKK'ya UYDU DEVLETÇİK KURULUŞU için, Suriye'de "hileli seçim" yaptırma kirli planına yöneldi. Suriye'nin toprak bütünlüğüne aykırı olan bu sözde "seçim" ile PKK'nın Suriye kanadı PYD/ YPG'nin Fırat'ın doğusunda meşru hale getirmek isteniyor.

Hileli seçim için, belirlenen ilk tarih 30 Mayıs 2024 olmuştu. Ancak aparat PKKYPG, seçimi 11 Haziran'a ertelemişti.

Uydu PKK Kantonu inşası için kirli seçimi Cezire, Deyrizor, Rakka, Tabka, Fırat, Mümbiç ve Afrin'de yapılması planlanıyor. Böylece ABD apartı PKK, "Suriye'de öncelikle özerk bir statü" oluşturacak, sonrasında ise "Bağımsız bir devletçik kurma" planını devreye sokmayı tezgahlamış durumdalar. Aynı Suriye tezganının uzantısı olarak, Irak'ın kuzeyindeki yerel yönetim bölgesindeki seçimlerle ilgili bir süreç içindeler.

Burada bir paralellik var ne yapmaya çalıştıklarının ipuçlarında biri de budur.

İŞTE BU NOKTADA MGK MANİFESTOSU ÇIKTI. Başkan Erdoğan Başkanlığında toplanan MGK, Derin Amerika'ya net ve açık, 'Çevirdiğin dümenleri biliyoruz. Kirli tezgaha asla izin vermeyeceğiz. Aparatının da, senin de sağladığın lojistiği de bertaraf edeceğiz' mesajı veren Manifesto tam zamanında yayınlandı. PKKYPG BİR ABD APARATIDIR.

KÜRTLERLE İLGİSİ YOKTUR.

PKK bir aparattır. ABD ve Avrupa servislerinin oyuncağıdır.

ABD-AVRUPA'nın PKK adına inşa etmeye çalıştığı IRAK-SURİYE içindeki UYDU KANTONCUKLAR,

İSRAİL'in güvenliği için ikinci - üçüncü İsrail oluşumlarıdır.

Sözde vaat edilmiş topraklar (Nil'den Fırat'a kadar) kehanetlerine göre, İsrail topraklarını genişletme planlarına hizmet etmeye yöneliktir.

GÖÇE ZORLANDI

Kehanetlerin arkasındaki evenjelik ABD ile Siyonist İsrail işbirliği yatmaktadır. Suriye'nin üçte biri olan Deyrizor bölgesi Derin ABD işgali altındadır.

Burada devletleşeceklerini düşünüyorlar. Öyle olmayacağını zaman içerisinde TSK ve Türkiye onlara gösterecek.

Deyrizor bölgesindeki Türkmenler, Araplar, Kürtler PKK aracılığı ile göçe zorlanmış, boşaltılmış, bu bölgeye PKK/ YPG'nin oldu bitti ile hakim olması hedeflenmektedir.

Suriye Kürt Ulusal Meclisi vardı. ABD aparatı PKK'ya karşı 15 partiden oluşan bir yapıydı. İçlerinde PKK iş birliği yapmak isteyenler oluyor ama genelde PKK'ya karşı bir tutum var. ABD bunları bir araya getirmeye çalışarak, hileli seçim tezgahını kurgulamıştır.

SONUÇ TÜRKİYE KARARLI. BERTARAF EDİLECEK

Suriye iç savaş öncesindeki demografik oranlara gidin bakın; bölgede PKK'nın istismar ettiği kimlik Suriye coğrafyasında yüzde 3 seviyesindedir.

Durum böyle iken, Suriye'nin 3'te 1'ini ABD adım adım işgal etti, PKK - YPG'ye peşkeş çekiyor.

Başkan Erdoğan'ın Amerika'ya MGK MANİFESTOSU diyor ki: "Irak ve Suriye'de gasp ettiği toprakları terör yuvası hâline getiren PKK/KCKPYD/ YPG'nin ve ONA SAĞLANAN DESTEĞİN bölgemizdeki tüm unsurlarıyla birlikte BERTARAF EDİLECEĞİ, Millî güvenliğimiz ve KOMŞULARIMIZIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ hilafına herhangi bir OLDU BİTTİYE fırsat verilmeyecek." MANİFESTO'NUN ÖTESİ

YA İSTİKLAL YA ÖLÜMDÜR.

NOKTA.