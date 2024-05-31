Gerilimin değil, barışın tarafındayız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de gerçekleştirilen Efes-2024 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününe katıldı. Başkan Erdoğan, konuşmasında, "Tatbikatın seçkin gözlemci günü vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum. Tatbikatımıza 45 ülkeden 2 bine yakın dost personel katılıyor. Toplam 11 bin askeri personelin katılımıyla 25 Nisan'dan beri icra edilen tatbikata destek veren herkese teşekkür ediyorum. Efes-2024 Tatbikatı'nda barışı destekleme harekatına dayalı jenerik bir senaryo ile icra ediliyor. Envantere yeni giren yerli ve milli sistemleri tatbikatta kullanma fırsatı buluyoruz. Tatbikatta 33 farklı sistemin ilk kez denemesini yapacağız" dedi.

UZATILAN ELİ HAVADA BIRAKMADIK

Geçtiğimiz yıl 185 ülkeye 230 çeşit ürün ihraç ederek 5,5 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşıldığını anlatan Başkan Erdoğan, "Efes-2024 Tatbikatı'nı savunma sanayiindeki tecrübemizi dostlarımızla paylaşma anlayışımızın yeni bir sembolü olarak görüyoruz. Başucu kaynaklarımızdan olan Kutadgu Bilig de savaş bilgisiz ve kötülere, zalimlere, adaletsizlik yapan düşmanlara karşı başvurulacak son çare olarak tanımlanır. Abdülhak Molla ise aynı gerçeği şöyle ifade ediyor; Bu mesel ile bulur cümle düvel, fevzü felah hazır ol cenge eğer ister isen sulhu salah. Günümüz Türkçesi ile, bütün devletler kurtuluş başarısının bu ibretlik sözde bulur: Şayet, barış istiyorsan savaşa hazır ol. Türkiye olarak askeri yeteneklerimizi güçlendirirken bu anlayışla hareket ediyoruz. Biz kavganın değil; sulhun, barışın ve işbirliğinin tarafındayız. Hiçbir ülkeye karşı husumet ve ön yargı beslemiyoruz. Bize samimiyetle uzatılan eli asla havada bırakmadık ve bırakmayız" diye konuştu.

MESELE DEAŞ İLE MÜCADELE DEĞİL

Türkiye'nin küresel gelişmelerin uzağında yer alan bir ülke olmadığını da anlatan Başkan Erdoğan şöyle konuştu: "Suriye'de halen istikrarsızlık hakim. Bölücü terör örgütünün Suriye uzantısı bir teröristan kurma hedefiyle bölge halkı üzerindeki baskısını yoğunlaştırdı. Meselenin DEAŞ ile mücadele olmadığı, ülkemizi ve bölgemizi hedef alan sinsi bir planın uygulandığı anlaşılıyor." Türkiye'nin, güney sınırlarının hemen ötesinde Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde bölücü örgütün bir teröristan kurmasına asla izin vermeyeceğin ide ifade eden Başkan Erdoğan, "Söz konusu ülkemizin toprak bütünlüğü ve milletimizin güvenliği olunca kimseyi dinlemeyiz, tehdide boyun eğmeyiz" diye konuştu.

"FATİH'İN VE KUTLU ASKERLERİNİN İNANCI BİZLERE İLHAM VERİYOR"

Başkan Erdoğan, 'Türk Basınında İstanbul'un Fethi' kitabı için kaleme aldığı takdim yazısında, İstanbul'u fethederek Hazreti Muhammed'in müjdesine mazhar olan, Müslümanların 7 asırlık hayalini gerçeğe çeviren Fatih Sultan Mehmed Han'ın kendilerine kıymetli bir emanet bıraktığını belirtti. Başkan Erdoğan, 'Türk Basınında Ayasofya Camii' kitabına ilişkin takdim yazısında ise Ayasofya'nın asırlar boyunca pek çok dönüşüme uğradığını, pek çok medeniyetin izlerini taşıdığını dile getirdi

"İHA ÜRETİMİNDE DÜNYA'DA İLK 3'TEYİZ"

İSRAİL'İN Gazze'ye yönelik vahşi saldırılarının arttığını anlatan Başkan Erdoğan, "Savaşın da bir hukuku, sınırı ve ahlakı vardır. 36 bin masum insanı öldürmek, 80 binden fazla masumu yaralamak, camileri, okulları, hastaneleri, kiliseleri vurmak, gıda sırası bekleyen sivillerin, yardım götüren görevlilerin üzerine bomba yağdırmak savaş değil apaçık bir soykırımdır. Soykırımı görmezden gelenler bu suça ortak oluyorlar" dedi ve ekledi: "Kendi savaş gemisini tasarlayan, inşasını ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülke arasındayız. İHA ve SİHA üretiminde dünyanın ilk 3-4 ülkesi içindeyiz. Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, insansız savaş uçağı KIZILELMA, 5'inci nesil milli muharip uçağımız KAAN, AKINCI, AKSUNGUR, ANKA-3 ve diğer pek çok kabiliyetlerimizle kendimizi sürekli geliştirmenin gayreti içerisindeyiz. Savunma sanayiinde sahip olduğumuz kabiliyeti müttefiklerimizle paylaşmaktan memnuniyet duyacağız."