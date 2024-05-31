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Milyon dolarlık kripto vurgunu

HABER MERKEZİ
Milyon dolarlık kripto vurgunu
İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara merkezli 21 ilde nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şüphelilere yönelik "Sibergöz-42" operasyonları düzenlendiğini, 1 milyar dolar haksız kazanç elde ettiği tespit edilen ve uluslararası dolandırıcılık eylemi gerçekleştiren 127 şüpheli yakalandığını açıkladı. "Smart Trade Coin" isimli sözde kripto varlık alım/ satım platformu üzerinden "Sıfır Risk İle Yüksek Kazanç" vaadiyle vatandaşların yatırıma yönlendirildiği, otomatik al-sat işlemlerini gerçekleştiren bot uygulaması satıldığı ve 1 milyar dolar (yaklaşık 32 milyar TL) haksız kazanç elde ettiği tespit edilen şüpheliler gözaltına alındı.
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