Uluslararası arenanın öncü ülkesi Türkiye

İZMİR'İN Seferihisar ilçesinde gerçekleştirilen EFES-2024 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününde konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin uluslararası pek çok alanda üstlendiği öncü ve etkin rolün askeri tatbikatlarda da kendisini gösterdiğini söyledi.

KAHRAMAN ORDUMUZ

BAKAN Güler, tatbikatın da çok sayıda kardeş, dost ve müttefik ülke unsurlarının iştirakiyle geniş bir katılımla icra edildiğini belirterek, "Tatbikatımız, büyük bir başarıyla icra edilmiş, kahraman ordumuzun caydırıcı nitelikleri ile kardeş, dost ve müttefik ülkelerimizle uyum içindeki çalışmaları bir kez daha sergilenmiştir." dedi. İstikrarsızlığın ve belirsizliğin arttığı bir güvenlik ortamından geçildiğini kaydeden Bakan Güler, "Tarihi mirasımızdan aldığımız ilham ve köklü devlet geleneklerimizle sergilediğimiz bu yaklaşım, bu dönemde Türkiye'yi uluslararası güvenlik mimarisinin vazgeçilmez bir üyesi haline getirmiştir. Ülkemizin uluslararası arenada böylesine öncü bir rol üstlenmesiyle kahraman ordumuz başta gönül coğrafyamız olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde barış ve istikrara ciddi katkılar sağlamakta" dedi.