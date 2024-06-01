Bakan Yerlikaya’dan orkinos örneği

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, suç örgütlerine yönelik operasyonlarla ilgili milletvekillerini bilgilendirirken orkinos örneği verdi. Bakan Yerlikaya'nın, "Biz hamsiyle, istavritle uğraşmıyoruz orkinos yakalamaya çalışıyoruz. Yani büyük balığın peşindeyiz" sözleri dikkat çekti. Yerlikaya'nın Interpol tarafından aranan suçluların yakalanmasını anlatırken de "Sultanahmet pozu" örneği verdiği belirtildi. Zanlıların yakalandıktan sonra turistik Sultanahmet Meydanı'na götürülerek ters kelepçe takılırken çekilen görüntülerinin servis edildiğini aktaran Yerlikaya bu yolla operasyonun başarısının tüm dünyaya duyurulmak istendiğini kaydetti.