Eski HDP’li başkan yurt dışına kaçarken yakalandı

Terör örgütü PKK/KCK'ye üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Eski HDP Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı. Emniyet ekipleri, Yüksel Yaşar adına hazırlanmış pasaportu Bosna Hersek'e gitmek için polis memurlarına gösteren bir kişiden şüphelenip inceleme yaptı. Parmak izi incelemesinde şüphelinin, Betül Yaşar olduğu tespit edildi.

Şüphelinin yurt dışına kaçmaya çalıştığı, pasaportun ise kardeşinin bilgilerine göre hazırlandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan Yaşar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi, ardından tutuklandı. Şüphelinin, havalimanına tanınmamak için başörtüsüyle başörtüsünü çıkardığı görüldü.