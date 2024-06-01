Pensilvanya’daki hainler sessizliğe büründü

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in, uzun yıllar kaldığı örgüt merkezinden başka bir yere götürüldüğü iddiaları güçlendi. 15 Temmuz hain darbe girişiminin bir numaralı ismi Gülen'in, 1999'dan bu yana kaldığı ve örgüt mensuplarını kabul ettiği merkezden kaçırıldığı iddiası yeğeni Ebuseleme Gülen tarafından gündeme getirilmişti.

KARŞILIKLI SUÇLAMALAR

Yapılan dron çekimlerine yansıyan görüntülerde otoparkta sadece birkaç araç bulunduğu, yaklaşık 60 dönümlük kamp alanında sadece bir kişinin misafirhanelerden birine giriş çıkış yaptığı görüldü. Daha önce çiftliğin girişinde 24 saat aralıksız nöbet tutan silahlı ve üniformalı Amerikalı güvenlik görevlilerinin de artık yerinde bulunmadığı görüntülere yansıdı. Geçtiğimiz hafta, Fetullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımlarla örgüt yandaşları arasında alevlenen tartışmalar sürüyor. Ebuseleme Gülen, örgüt çiftliğinin hemen yanında yer alan bir evin girişinden yaptığı videolu paylaşımda, Fetullah Gülen'in "başka bir yere kaçırıldığını" iddia etmişti.

HAİN HAİNİ ÇARPTI: 110 MİLYON DOLAR VERDİM

FETÖ'nün evlat edindiği firari vatan haini Enes Kanter de, örgüt içinde "ağabey" dediği kişilere Türkiye dahil dünyadaki FETÖ'cülere aktarması için 110 milyon dolar verdiğini itiraf etti. Kanter, terör örgütü üyelere para akıtırken ailesini hiçe saydığını ve kendisinin de eviyle arabasının olmadığını övünerek anlattı. Kanter, şu anda küçük bir evde kirada yaşadığını, arabası olmadığını belirtti.