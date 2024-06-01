Şehitler ve Filistinliler için 81 ilde dua edildi

Şehitler ve Filistinliler için dün 81 ilde sabah namazında tüm camilerde dua edildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Buradan açıkça haykırıyorum. Zalimlere yardım eden, dolaylı yollardan dahi olsa yardım edenler bunun hesabını verecek. Bunun hesabını hem dünyada hem de ahirette verecek" dedi.

HESABINI VERECEKLER

Erbaş, dün Hacı Bayram- ı Veli Camisi'nde sabah namazını kıldırdı ve Kur'an-ı Kerim okudu. Tesbihatlar ve getirilen salavatların ardından cemaate hitap eden Erbaş, "Şanlı ordumuzun kahraman askerleri, cennet karşılığında canlarını ve mallarını Rabbimizin satın aldığı kimselerdir" diyerek, tüm şehitlere rahmet diledi. Cennet karşılığında canları satın alınan nice insanın şu an Gazze'de de şehit olduğunu belirten Erbaş, "Bazen toplu katliamlara maruz kalıyorlar. Soykırıma maruz kalıyorlar. Zalim işgalcilerin hiç merhameti yok, ahlakı yok, hukuku yok, insanlığı yok" dedi. Erbaş, İsrail'e yardım edenlerin büyük bir günah işlediğini vurgulayarak, şöyle konuştu: "Açıkça haykırıyorum. Zalimlere yardım eden, dolaylı yollardan dahi olsa yardım edenler bunun hesabını verecek. Bunun hesabını hem dünyada hem ahirette verecek. O yüzden hala boykota karşı duyarsız olanlar varsa dikkatli olsunlar. Dünya fanidir. Bu dünyadan bir şekilde asıl dünyaya, ahirete göç edeceğiz. Kimse baki değil Allah'tan başka bu dünyada. O yüzden mazlumların yanında yer alalım."

DESTEK VE DUA

Erbaş, şehit Mehmetçik ve Filistinliler için dua etti. Öte yandan Erbaş, "Filistin'e destek, Gazze'ye dua" paylaşımında bulunarak, sabah namazında tüm camilerde şehit olan Mehmetçik ve Filistinler için dua edileceğini bildirmişti. Bu kapsamda, 81 ildeki tüm camilerde sabah namazında dua edildi.