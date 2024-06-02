Bakan Fidan’dan Çin’e kritik ziyaret

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, 3-5 Haziran'da Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri BakanıWang Yi'nin daveti üzerine Pekin'e ziyaret gerçekleştirecek. Bakan Fidan'ın mevkidaşı Wang Yi'nin yanısıra Devlet Başkan Yardımcısı Han Zheng ile ÇKP Politbüro Üyesi, Merkezi Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu Başkanı Chen Wenqing'le de görüşmesi ve ülkede yaşayan Türk vatandaşları ile bir araya gelmesi bekleniyor. Bakan Fidan'ın Pekin'deki temaslarının ardından 4-5 Haziran tarihlerinde Urumçi ve Kaşgar şehirlerini de ziyaret etmesi bekleniyor.

UYGUR TÜRKLERİ

DİPLOMATİK kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, görüşmelerde ekonomik- ticari ilişkiler önemli yer tutuyor. Enerji, sivil havacılık, turizm işbirliği de diğer gündem konuları arasında yer alıyor. Türkiye, görüşmelerde ÇHC'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği öneme vurgu yapacak. Görüşmelerde, başta Gazze olmak üzere Ukrayna ve Asya-Pasifik'teki gelişmelerin de değerlendirilmesi öngörülüyor. Türkiye, Uygur Türklerinin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ile refah ve huzur içinde yaşamalarının önemini de temaslarda gündeme getirecek.