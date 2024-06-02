İstanbul’da ‘Narkoçelik-19’ operasyonları: 8 gözaltı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen 'Narkoçelik- 19' operasyonlarında yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, 8 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Yapılan eş zamanlı baskınlarda 8 şüpheli yakalanırken, 257 kilogram skunk, 220 kilo 500 gram metamfetamin, 71 bin uyuşturucu hap, 2 kilo 500 gram toz esrar ele geçirildi. Ayrıca, 9 hassas terazi, 1 hap basma makinesi, 3 pres makinesi, uyuşturucu madde imalatında kullanılan araç gereçler ve çok miktarda Türk Lirası bulundu.