Türkiye’nin istikbali için ortak akıl

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Kızılcahamam İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. "Ülkemizin dört bir yanında AK Parti'nin millete hizmet davasını sırtlayan, ülkesi, milleti ve Türkiye'nin aydınlık istikbali için samimiyetle koşturan tüm kardeşlerimin her birine buradan selamlarımı gönderiyorum" diyerek sözlerine başlayan Başkan Erdoğan, "AK Parti İstişare ve Değerlendirme toplantılarımızın 31'incisinde sizlerle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum" diye konuştu.

'MUHASEBESİNİ YAPACAĞIZ'

Temmuz'un 1 ve 2'sinde belediye başkanlarıyla Kızılcahamam'da toplanılacağını belirten Başkan Erdoğan, "Böylece yol ve dava arkadaşlığımızın, siyasi sorumluluğumuzun gereğini yerine getirmenin yanı sıra son bir yılda yaşanan 3 seçimin de kapsamlı muhasebesini yapacağız. Siyasi hayatımızın her aşamasında olduğu gibi partimizin kuruluşundan itibaren de istişareye, kararlarımızı ortak akılla almaya önem verdik. Halkımızla aramıza mesafe koymadık, görünmez duvarlar örmedik, siyaseti milletimiz için yaptık. Hiç kimseyi ayırmadan, ayrımcılık yapmadan herkese ulaşmaya çalıştık. Türkiye adına, milletimizin huzuru, refahı, istikbali adına demokrasimizin güçlenmesi, büyümesi adına söyleyecek sözü olan herkese her görüşe kapımızı açtık. Siyasi rakiplerimiz dahil bizi tanıyan herkes şu gerçeği kabul ve tasdik etmektedir. AK Parti siyasetinin taşıyıcı kolonları istişare ve katılımcılıktır. 23 yıldır bizi ayakta tutan, rakiplerimize göre avantajlı kılan vasfımız ortak akla önem vermemiz ve ortak akılla hareket etmemizdir" dedi.

'MESAJLARIN GEREĞİ YAPILACAK'

Beklentilerin farkında olduklarını da ifade eden Başkan Erdoğan şöyle konuştu: "Seçmenden geçer not alamayan, bizim takdirimize mazhar olamaz. Milletimizin başta değişim talebi olmak üzere sandık sonuçlarıyla bize ulaştırdığı beklentilerin tamamının farkındayız. AK Parti olarak 85 milyonun umudu olma vasfımızı koruyorsak bunun sırrı, milletin sesine kulak kabartıp kendimizi güncellemeyi başarmamızdır. Bizim lügatimizde siyasetin tek bir amacı vardır. O da millete hizmettir. Türkiye'yi yüceltmenin, insanımızın refah ve huzurunu temin etmenin gayretindeyiz."

'SORUNLARIN ÇÖZÜM ADRESİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

"DIŞ politikadan ekonomiye, terörle mücadeleden 6 Şubat depremlerinin yaralarının sarılmasına kadar her alanda yoğun mesai içindeyiz" diyen Başkan Erdoğan, "Enflasyonda yılın ikinci yarısından itibaren iniş trendine girecek. Son dönemde açıklanan verilerin neredeyse tamamı orta vadeli programa uygun seyrediyor" diye konuştu.

'ONURLU VE CESUR DURUŞUMUZDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ'

7 Ekim'den beri Gazze'de yaşanan katliama, en güçlü tepkiyi gösteren tek ülke olduğumuzu ifade eden Başkan Erdoğan, "İsrail ile ticari işlemleri durdurduk. Gazzeli kardeşlerimize gönderdiğimiz insani yardımların toplam miktarı 55 bin tonu aştı. Vatanlarını savunan kahraman Filistin halkının yanında dimdik duruyoruz. Tek başımıza kalsak da bu uğurda bedel ödesek de inşallah bu vicdanlı, onurlu ve cesur duruşumuzdan vazgeçmeyeceğiz" dedi.

'CHP'YE BAYRAMDAN ÖNCE İADEİZİYARETTE BULUNACAGIM'

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, dün Kızılcahamam İstişare ve Değerlendirme Toplantısında CHP ziyaretiyle ilgili de konuştu. Başkan Erdoğan, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Merkezi'nde bizi ziyaret etti. Arayı uzatmadan bayramdan önce biz de kendisine iadeiziyarette bulunacağız" diye ifade etti.