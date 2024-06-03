Aile danışmanlığından 116 bin çift yararlandı

Ailelerin sağlam temeller üzerine kurulması amacıyla 2012'den bu yana vatandaşlara ücretsiz aile danışmanlığı hizmeti veren Bakanlık, aile içi ilişkileri düzenlemek, evliliğin işleyişinde yaşanan ya da yaşanması muhtemel sorunların çözümüne destek oluyor. "Güçlü Birey, Güçlü Aile, Güçlü Toplum, Güçlü Türkiye" hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini ve politikalarının merkezine aileyi koyduklarını belirten Göktaş, "Günümüzde yaşanan hızlı dönüşümler nedeniyle ailenin dayanıklılığını ve işlevselliğini korumak en önemli gayemiz. Bunun için geçtiğimiz günlerde 2024- 2028 yıllarını kapsayan "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı" hazırladık. Bu hedefler doğrultusunda aileyi korumak için aile odaklı eğitim, danışmanlık ve psikososyal desteklerimizi sunuyoruz" diye konuştu.

Mahinur Özdemir Göktaş

DESTEK HİZMETLERİ VERİLİYOR

Aile refahının korunması ve evliliklerin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için aile danışmanlığı hizmetinin önemine dikkat çeken Göktaş, "Son yıllarda yaşanan değişim ve dönüşümlerle birlikte ailelerin karşı karşıya kaldığı risklere karşı danışmanlık, rehberlik, eğitim gibi aile destek hizmetleri son derece önem arz ediyor. Aile Danışmanlığı hizmetimizden bugüne kadar 116 bin 351 çiftimiz yararlandı" ifadelerini kullandı. Göktaş, aile danışmanlığını, vatandaşlara ihtiyaçları doğrultusunda "aile danışmanlığı", "boşanma süreci danışmanlığı" ve bireysel danışmanlık olmak üzere üç başlık altında sunduklarını bildirdi.