Katiller Gazze kentinde 8 Filistinliyi katletti

İSRAİL'İN Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da olduğu 8 kişinin öldüğü bildirildi. Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin güneyindeki El-Basra semtinde iki eve saldırı düzenledi. Saldırıda, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

GÖRGÜ tanıkları, sivil savunma ekiplerinin, iki evin enkazında arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Öte yandan tanıklar, İsrail güçlerine ait askeri araçların havadan saldırı düzenlediği Basra semtinin güneyine doğru ilerlediğini, Filistin direniş gruplarının ise saldırılara karşılık verdiğini anlattı.