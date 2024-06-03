Netanyahu barbarına artık bir ‘dur’ denilmeli

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin, "Türkiye'nin Ortak Aklı" temasıyla Kızılcahamam'da bir otelde düzenlenen "31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada gündeme dair önemli mesajlar verdi.

"İSRAİL ŞIMARIK BİR DEVLET"

Erdoğan, Filistin halkının 76 yıldır zulme maruz kaldığını, topraklarının gasp edildiğini dile getirdi. Konuşmasına İstanbul Küçükçekmece'de çöken binada vefat eden vatandaşa rahmet, yaralananlara acil şifa dileğinde bulunarak başlayan Erdoğan, haberin alınmasıyla UMKE ve AFAD ekiplerinin süratle enkaz alanına müdahale ettiğini, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını bildirdi. Filistinli çocukların şımarık bir devlet tarafından öldürüldüğünü vurgulayan Başkan Erdoğan, "Türkiye olarak bu zulme her platformda itiraz ediyoruz. Filistin halkının yanında dimdik duruyoruz ve duracağız. Hiçbir baskı, tehdit bunu değiştirmeyecek. Varsın birileri rahatsız olsun, İsrail'e şirinlik yapsın. Biz kardeşlerimizin nasıl zorlu mücadele verdiklerini iyi biliyoruz. Hamas aynı zamanda Anadolu'yu savunuyor. Hamas ateşkesi kabul etti, Netanyahu işgal politikasını genişletti. Bölgemizi ve dünyayı felakete yönelten bu Netanyahu denen hayduda artık dur denilmelidir. Gazze'de test edilen kardeşlik hukukumuzdur. İnsana dair tüm değerler samimiyet testinden geçmekte. Ya kardeşlik görevimizi yerine getireceğiz ya da masum yavruların ölümü ile kalbimiz bize daha ağır gelecek" dedi.

"KARANLIKTAN BİZ ÇIKARDIK"

AK Parti'nin kuruluşundan itibaren reformcu ruhunu kaybetmediğini belirten Erdoğan, "Geniş bir yelpazede önemli reformları hayata geçirdik. Türkiye'yi vesayetçilerin karanlığından biz çıkardık. Milli iradeyi darbecilerin karanlığından biz çıkardık. Korkulara son verdik. İçine kapanmış bir ülkeye özgüven ve cesaret kazandırdık. Bu ülkeye her alanda Cumhuriyet tarihinin altın yıllarını yaşattık. Bunları yeterli görmüyoruz. Mevcutla yetinmek yeniye ve yeniliğe kapısı kapatmak demektir. AK Parti statükocu bir parti değildir, olmayacaktır. Yüzümüz demokrasiye dönüktür. Türkiye'nin geleceği daha fazla demokrasi ve özgürlüktedir. Biz yeni Anayasa konusunda samimiyiz, uzlaşıya açığız. Bu meselenin siyasi bilek güreşine çevrilmesini doğru bulmuyoruz. Türkiye'yi darbe anayasası ayıbından kurtaralım" şeklinde konuştu.

TERÖR KORİDORUNA İZİN YOK

Kandil'deki terör baronlarının siyaseti dizayn etmesine müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Erdoğan, "Terör koridoruna izin vermeyiz. Terör örgütü eridikçe demokrasimiz serpilecektir. FETÖ ile mücadelede ne rehavete kapılma ne de gardımızı düşürme lüksümüz vardır. Vatandaşın canına, huzuruna kast edenlerin tepesine binmeye devam edeceğiz. Siyaseti bir kayıkçı kavgasına dönüştürmenin kimseye faydası dokunmaz. Milletimize umut aşılamamız, derdine derman olacak yol haritası hazırlamamız gerekiyor. AK Parti bu yeni dönemin banisi olacak. Bu ittifak yoluna güçlenerek devam edecek. Yumuşama ile birlikte partiler arasındaki kesişim alanının büyümesini kıymetli buluyorum. Biz bu günlere sadece milletimizle geldik. Kurduğumuz sağlam gönül köprüleri sayesinde geldik. Halkın rızası bizimle olduğu sürece kutlu yürüyüşümüze engel olamaz. Tüm Türkiye'ye hizmet mücadelesini sürdüreceğiz. Rabbim yolumuzu açık etsin" ifadelerini kullandı.