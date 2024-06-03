Şeboy: Sokak köpekleri için kısırlaştıran mama üretelim

TBMM 25. dönem AK Parti İzmir Milletvekili ve Buca Belediyesi eski Başkanı Cemil Şeboy, son günlerde sıkça konuşulan sokak hayvanlarının uyutulmasını öngören yasa teklifi hazırlığı ile ilgili dikkat çeken bir öneride bulundu. Sokaktaki sahipsiz hayvan sayısındaki kontrolsüz nüfus artışının önüne geçilebilmesi için itlaf edilmesinin yerine üretilecek özel mamalarla nüfus planlaması yapılması gerektiğinin altını çizdi. Şeboy, "Sokak hayvanlarımızın gebe kalmalarını önleyici kısırlaştıran mamalar geliştirilip, üretilebilir. Üniversitelerimiz, ilgili bakanlıklarımız var. Bu mamaların üretimi için işbirliği yapabilirler. Sonuçta sokakta belediyelerimiz, insanlarımız herkes her gün mama dağıtıyor. Bu mamalar sayesinde kısırlaştırmadan daha hızlı bir sonuç elde edilebilir diye düşünüyorum" dedi.