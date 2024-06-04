DEM Partili Hakkari Belediyesi’ne kayyum atandı

HAKKARİ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında terör soruşturması başlatılan DEM Partili Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış gözaltına alınırken, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Hakkari Belediyesine Vali Ali Çelik görevlendirildi. Terör örgütü PKK ile bağlantılarını sürdürdüğü, örgüt adına para topladığı ve üst düzey teröristlerle görüşmeler yaparak PKK adına faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, önceki gün akşam saatlerinde Van'da gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Başkan Sıddık, Terörle Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alınarak Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Hakkâri Valiliği, gözaltı kararın ardından kentte olası basın açıklamalarına 10 gün süreyle yasak getirdi. Öte yandan Belediyeye görevlendirme yapılmasının ardından DEM Parti Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz bölge halkını sokağa çıkmaya çağırdı.