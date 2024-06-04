Kayseri’de eğitim uçağı düştü!

Son dakika haberi... Uçak kazası haberi sonrası gözler Kayseri'ye çevrildi! Kaza haberi sabahın erken saatlerinde geldi.

KAYSERİ SEMALARINDA UÇUYORDU

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Hasan Arpa Mahallesi'nde eğitim uçağı düştüğü ihbarı üzerine bölgeye arama kurtarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

MÜRETTEBATLA İRTİBAT KOPTU

Uçağın mürettebatından ise haber alınamıyor.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Milli Savunma Bakanlığı da sosyal medyadan kazayla ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait SF-260D tipi bir eğitim uçağımız henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır."

İKİ PİLOT ŞEHİT OLDU

MSB, iki pilotun şehit olduğunu duyurdu.