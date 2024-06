Başkan Erdoğan Medya Ödülleri Töreni’nde konuştu

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 8. Anadolu Medya Ödülleri Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Anadolu Medya kurumumuz büyüdü, Türkiye'nin her yerine dal budak saldı. Federasyonumuzun yoluna güçlenerek devam etmesinden mutluluk duyuyurum. Mahalli medyamız insanımızın talep, beklenti ve eleştirilerini aktarmada bir nevi köprü görevi yapıyor. Anadolu medyası ne kadar etkili olursa, demokrasi kültürümüz öyle güçlü olacaktır. Sizlere gereken her türlü desteği sağlamaya çalıştık. İnşallah bundan sonra da size sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Milletin karşısında konumlanan değil, milletin yanında dimdik duran Anadolu medyasına kapımızın her zaman açık olduğunu buradan ifade ediyorum.

"SİZLER MİLLİ İRADENİN SESİ OLDUNUZ"

Anadolu yayıncıları yüz yüze geldiğimiz kritik kavşaklarda duruş sergilediler. Gezi olaylarında birileri 24 saat canlı yayınlarla gezici vandalları överken, siz milletten yana tavır koydunuz. Sizler milli iradenin sesi oldunuz. Terör saldırılarından bölgedeki pek çok gelişmede, sizin samimi desteğinizini yanımızda hissettik. Gazze'deki katliamda da aynı hassasiyeti devam ettirdiğinizi memnuniyetle takip ediyorum. İnsanlığımızın da sınandığı bu cinnet haline tepki göstermek, Filistin'e borcumuzdur. Bize yıllardır basın özgürlüğü dersi verenler, işgal altındaki Filistin topraklarında yaşananlara ses çıkarmıyorlar.

"8 AYDA 150 GAZETECİ KATLETTİLER"

Öyle bir çifte standart ile karşı karşıyayız ki 8 ayda 150 gazeteciyi katledenler hala basın özgürlüğünden bahsedebiliyor. Rahmetli Ahmet Kaya ne diyordu: Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça.

Elbette tarih zulüm karşısında susanlarla, hakkı ve hakikati haykıranları kaydetmektedir. Zor dönemde konuşanlar, insanlığın vicdanında da ibra olacak. Bugün soykırım karşısında 3 maymunu oynayanlar alınlarına yapışan kara lekeyi silemeyecek. Biz tarihin doğru yerinde olma çabası içindeyiz.

Müslümanlığımızın da insanlığımızın da sınandığı Gazze'de yaşatılan bu cinnet, haline tepki göstermek vicdani görevimizdir.

Basın yayın organlarımız Filistinli mazlumların sesi oldu.

"TERÖRLE DEMOKRASİ YAN YANA OLMAZ"

Bir gerçeği ifade etmek isterim. Terörle demokrasi bir arada olmaz. Sırtını elinde bomba olana dayayarak siyeset yapılmaz. Hukukun kanunun ve demokrasiye riayet eden özgürce siyaset yapabilir. Kimse itiraz etmez. Meşru siyasete söz söylemedik.

Hakkari ile verilen karar kimseyi rahatsız etmesin. Yargı burada hukuku konuşturmuş ve ona göre kararı vermiştir. Bunlar parlamentoyu ayağa kaldırdılar. Burası hukukun işlediği Türkiye Cumhuriyeti parlamentosudur.

Belediyeler kimsenin arka bahçesi değildir. Bu ülkenin de belediyelerin de tek sahibi vardır. O da 85 milyonun tamamıdır.