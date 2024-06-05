Türkiye ev sahipliğinde kritik Gazze toplantısı

TÜRKİYE, Gazze'de kalıcı bir ateşkes ilan edilmesi için hem ekonomik, hem siyasi, hem de hukuki alanlarda mümkün olan her türlü imkanı harekete geçiriyor. Türkiye'nin öncelik ettiği önemli uluslararası platformlardan biri olan D-8 ülkeleri 8 Haziran'da İstanbul'da bir araya gelecek. Türkiye ev sahipliğinde ülkelerin bir araya gelecek olmaları, Gazze'de 8 aydır süregelen İsrail mezalimine karşı kolektif bir duruş sergilemeleri ve İsrail zulmüne karşı sessiz kalmamalarını göstermeleri bakımından büyük önem taşıyor. Toplantıya katılacak D-8 üyesi ülkelerin Gazze'deki gelişmelere ilişkin güçlü bir ortak bildiri kabul etmeleri öngörülüyor. Toplantıya, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mohammad Ishaq Dar, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Malezya Dışişleri Bakanı Mohamad Hasan, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bagheri ve Bangladeş Sosyal Refah Bakanı Dipu Moni'nin yanı sıra Mısır ve Nijerya'dan da üst düzeyde yetkililerin katılması bekleniyor. Öte yandan Başkan Erdoğan dün "Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü"ne ilişkin mesajında, "Gazze'de barbarca katledilen 15 binin üzerinde yavrumuzu hüzünle yad ediyorum. Tüm devletleri, Gazzeli çocuklarla birlikte insanlığın onurunu korumaya, kontrolden çıkan İsrail barbarlığına karşı açık bir tavır koymaya çağırıyorum" dedi.