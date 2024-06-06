Başkan Erdoğan’dan Mirziyoyev ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Özbekistan'ın katılımıyla daha da güçlenen aile birliğimiz esasen Türkiye'nin Türk devletlerinin tek çatı altında toplanması için sürdürdüğü çabanın meyvesidir. Bugün ikili iş birliğimizin yanı sıra dünyanın içinden geçmekte olduğu zorlu meseleleri değerlendirdik. İsrail'in 8 aydır sürdürdüğü insanlık dışı saldırıları görüştük.

İsrail'in katliamlarına cephane ve silah desteği veren ülkeler de artık bu suça ortak olmaktan vazgeçmeli.

Vicdan ve sorumluluk sahibi tüm kesimleri, ateşkesin ivedilikle tesisi noktasında ellerini taşın altına koymaya davet ediyorum

5 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HEDEFİ

Konsey toplantısı vesilesi ile birçok anlaşmaya imza attık. Bu anlaşmalar iki ülke arasındaki iş birliği çeşitliliğini artıracak. İş insanlarımızı Özbekistan'daki yatırımları artırmaları yönüne teşvik etmeyi sürdüreceğiz. 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum.

Yaşasın Türkiye Özbekistan kardeşliği diyorum.

Mirziyoyev'in açıklamalarından satır başları...

Türkiye sadece kendi bölgesinde ve İslam dünyasında değil tüm dünyada söz sahibi bir ülkeye dönüştü.

Türkiye'nin başarılarıyla gurur duyuyoruz.

Gazze şeridinde kanlı saldırılar devam ediyor. Bunların hepsini büyük ızdırap görüyoruz. Bu uluslarası toplumun yaklaşımı bizi derinden endişelendiriyor. İkili standart gözleniyor.

(Gazze'de) İstikrarlı ve kalıcı barışa ulaşmak için elbette bağımsız ve özgür Filistin Devleti kurulması şart.