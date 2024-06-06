  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Başkan Erdoğan'ın CHP'ye iade-i ziyaret tarihi netleşti

Başkan Erdoğan'ın CHP'ye iade-i ziyaret tarihi netleşti

Son dakika haberleri... Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP’ye iade-i ziyaretinin 11 Haziran günü saat 16.00’da gerçekleşeceğini açıkladı.

HABER MERKEZİ
Başkan Erdoğan’ın CHP’ye iade-i ziyaret tarihi netleşti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) yapacağı iade-i ziyaretin tarihi netleşti.

TARİH BELLİ OLDU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başkan Erdoğan'ın ziyaretinin 11 Haziran Salı günü gerçekleşeceğini açıkladı. Özel görüşmenin saat 16.00'da başlayacağını söyledi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İADE-İ ZİYARET

2 Mayıs'ta Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul etmişti. Basına kapalı yapılan görüşme, 1 saat 35 dakika sürmüştü. Kabulde, CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Namık Tan ile Elitaş da yer almıştı.

Başkan Erdoğan CHP'ye iade-i ziyaret gerçekleştireceğini belirtmişti.

BAŞKAN ERDOĞAN 9 HAZİRAN SONRASINI İŞARET ETMİŞTİ

Bir gazetecinin, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i, CHP Genel Merkezinde ziyaretiniz bekleniyor, tarih belli mi?" sorusuna Erdoğan, "Ayın 9'undan sonra." cevabını vermişti.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA