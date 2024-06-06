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DEM’li suç makinesi tutuklandı

HABER MERKEZİ
DEM’li suç makinesi tutuklandı
HAKKARİ'DE, "silahlı terör örgütü yönetme" suçundan yargılanan DEM'li Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Van'da 2 gün önce gözaltına alınan ve İçişleri Bakanlığınca Hakkari Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Akış'ın da aralarında bulunduğu 13 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması yapıldı. Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Akış'ın "silahlı terör örgütü yönetme" suçundan 19 yıl 6 ay hapse çarptırılmasına ve hükümle birlikte tutuklanmasına karar verdi. Kararın ardından adliye binası önünde bekleyen grubun çarşı merkezine doğru yürümesine polisler izin vermedi.
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