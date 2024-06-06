Ege’de panik

NUMUNELER ALINDI

AYDIN'DA geçtiğimiz hafta bir ton kaçak domuz eti ele geçirilmesi şok etkisi yarattı. Tam da turizm sezonunda tatil beldelerine bu etlerin gönderilmiş olma ihtimali vatandaşı tedirgin etti. Aydın Valisi Yakup Canbolat il genelindeki restoranlarla kasap işletmelerine et ve et ürünü satan toptancılara yönelik inceleme başlatılması talimatı verdi. Görevliler 5 yıldızlı otellerin depoları da dahil olmak üzere etlerden numuneler aldı.

İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı Ekiplerinin operasyonunda baskın yapılar çiftlikte ele geçirilen 1 ton domuz eti imha edildi.

AYDIN'DA geçtiğimiz hafta bir ton kaçak domuz eti ele geçirilmesi şok etkisi yarattı. Tam da turizm sezonunda tatil beldelerine bu etlerin gönderilmiş olma ihtimali vatandaşı tedirgin etti. Aydın Valisi Yakup Canbolat il genelindeki restoranlarla kasap işletmelerine et ve et ürünü satan toptancılara yönelik inceleme başlatılması talimatı verdi. Görevliler 5 yıldızlı otellerin depoları da dahil olmak üzere etlerden numuneler aldı.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, il genelindeki restoranlarla kasap işletmelerine et ve et ürünü satan toptancılara yönelik inceleme başlatılması talimatı verdi.

ANALİZLER AÇIKLANACAK

AYDIN Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri turistlerin uğrak yeri olan Bodrum-Kuşadası-Didim güzergahında bulunan Söke Ortaklar'daki çöp şiş işletmelerinden de örnekler alarak Afyonkarahisar'daki gıda analiz laboratuvarına gönderdi. İşletmelerden alınan numunelerin sonuçlarının ne yönde olacağı vatandaş tarafından büyük merak konusu olurken, Aydın Valiliği ise analiz sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.

KONYA İLE BAĞLANTISI ÜZERİNDE DURULUYOR

BİR ton domuz eti ile yakalanan zanlı ifadesinde, domuz etlerini köpeklerine yedireceğini söyleyerek kendini savundu. Jandarma ekipleri zanlının çok sayıda et ürünü satıcısının yanı sıra Konya'da bir sucuk fabrikasıylada bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.