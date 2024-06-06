İspanya İsrail’e açılan soykırım davasına müdahil olacak

İspanya da İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı harekete geçti.

Dışişleri Bakanı Albares, İspanya'nın Güney Afrika'nın İsrail aleyhinde Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı soykırım davasına katılacağını söyledi.

İspanya böylece Türkiye, Şili ve Meksika'nın da müdahillik talep ettiği davaya müdahil olacak ilk Avrupa ülkesi oldu.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık 2023'te İsrail aleyhine UAD'de dava açmıştı.

İspanya Filistin Devleti'ni resmen tanıdı.

"FİLİSTİN'İN TANINMASI TARİHİ BİR KARAR"

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de Filistin devletinin tanınmasına ilişkin bu sabah yaptığı açıklamada, İspanya'nın, "Ukrayna'da olduğu gibi Filistin'de de uluslararası insan haklarına saygı ve uluslararası hukuka uygunluğu" savunduğunu belirtmişti.

"Filistin devletinin tanınması sadece, Filistin halkının meşru talebi olan tarihi bir adaletin yerine getirilmesi değildir, aynı zamanda hepimizin istediği barışın sağlanması için de bir adımdır." ifadesini kullanan Sanchez, "İspanya, bu şekilde Filistin'i dünyada tanıyan 140'tan fazla ülkenin yanına eklenecek. Filistin'in tanınması tarihi bir karar ve tek hedefi İsrail ve Filistin arasındaki barışın sağlanmasına katkı sağlamaktır." demişti.

Filistin devletinin tanınmasının "uygulanabilir" olması gerektiğinin altını çizen Sanchez, "Gazze ve Batı Şeria aynı Filistin yönetimi altında, aralarında bir koridorla birleşmeli ve Doğu Kudüs başkenti olmalıdır. Filistin ulusal yönetimi altında birleşmelidir." açıklamasında bulunmuştu.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 243 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 4 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 36 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 115 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 36 bin 586'ya, yaralı sayısının 83 bin 74'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarının neden olduğu büyük yıkımın, Gazze'de "yaşama uygun olmayan bir ortam meydana getirdiği" açıklandı.

Gerçekleşen saldırılar sonucu yaklaşık 65 kanalizasyon pompasının durmasına ve yaklaşık 70 kilometre kanalizasyonun tahrip olmasına neden oldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 293'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 644 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı.

Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 525 Filistinli hayatını kaybetti.