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Haberler Gündem Nüfus müdürlükleri hafta sonu da açık olacak

Nüfus müdürlükleri hafta sonu da açık olacak

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin gerekli belgeleri temin edebilmesi için nüfus müdürlükleri 8-9 Haziran tarihlerinde açık olacak.

AA
Nüfus müdürlükleri hafta sonu da açık olacak

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, YKS dolayısıyla sınav merkezi olan il ve ilçelerde nüfus müdürlüklerinin 8 Haziran Cumartesi 07.00-17.00 ve 9 Haziran Pazar günü 07.00-15.30 saatlerinde açık tutulacağı belirtildi.

Öğrencilerin vakit kaybı yaşamamaları için başvurudan önce sınava giriş belgesini ibraz ederek müracaat etmesi gerektiği aktarılan açıklamada, "İşlemler randevusuz olarak gerçekleştirilecektir. Sınava girecek adaylara başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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