Son dakika! Adıyaman’da 4,2 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberleri...Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.47'de merkez üssü Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin derinliği 11.24 kilometre olarak ölçüldü.

ADIYAMAN DEPREM BÖLGESİ Mİ, FAY HATTI GEÇİYOR MU?

İl risk azaltma planında yer alan bilgiye göre Adıyaman'da fay hattı bulunuyor. Adıyaman il sınırları içerisinde Doğu Anadolu Fay segmentine ait Pazarcık, Erkenek, Pütürge segmentleri Güneydoğu Anadolu Bindirmesinde yer alan Gerger ve Narince segmentleri, Besni Fayı, Bozava Fayı, Sürgü Faylarının belirli kesimleri yer almaktadır. Bu fay hatlarına ait uzunluk bilgileri ve Adıyaman il sınırları içerisinden ne kadarının geçtiğine ait sayısal bilgiler Tablo 5'de görülmektedir. Aynı zamanda Tablo 5'de bölgedeki aktif fay hatlarının maksimum üretecekleri deprem büyüklükleri Wells ve Coppersmith (1994)'e göre hesaplatılmıştır. Bu veriler incelendiğinde Besni fayının 6.6 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli olduğu görülmektedir. Doğu Anadolu Fayı Pütürge segmenti ve Güneydoğu Anadolu Bindirmesine ait Gerger segmentinin de 7.4 (Mw) büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip olduğu görülmekte olup bölgedeki aktif fay hatlarının bölge için büyük risk oluşturulduğu görülmektedir.