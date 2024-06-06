Türkiye’nin jeopolitik Çin hamlesi

Derin Amerika (NATO) yeni dünya düzeni kurarak Çin'i kuşatma sürecine girerken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan müthiş bir jeopolitik Çin hamlesi yaptı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yeni dünya düzeni inşasında Amerika ile Çin'in karşı karşıya geldiği bu süreçte, ilk kez Çin'e gitti. Çin Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı ile stratejik temaslarda bulunurken, müthiş bir açıklama yaptı. Dışişleri Bakanı Fidan, 3 Haziran'da yaptığı açıklamada, Türkiye'nin BRICS'e üye olmak istediğini, Türkiye üyeliğinin AB'ye bir alternatif olacağını vurguladı.

TÜRKİYE'NİN İLGİSİ VAR

Hakan Fidan, AB ile Gümrük Birliği'ne sahip Türkiye'nin BRICS gibi farklı platformlarda çeşitli ortaklarla yeni işbirliği fırsatlarını aramaya devam ettiğini kaydederek, gelecek hafta Rusya'da düzenlenmesi planlanan BRICS toplantısına katılacağını belirtti. Rusya lideri Putin'in sözcüsü Dmitry Peskov Türkiye'nin BRICS'e olası ilgisini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi: "Türkiye gibi önemli ortaklarımız dahil komşu devletlerin BRICS'e yönelik artan ilgisini memnuniyetle karşılıyoruz. Elbette bu ilgi, Rusya'nın başkanlığında hazırlanan BRICS zirvesinin de gündeminde olacak. Bu örgüt, katılmak isteyen tüm ülkelerin çıkarlarının tamamını karşılamayabilir ancak BRICS, ilgi gösteren tüm devletlerle temasları sürdürmekten yana." Peskov, bunun için çeşitli formatlar üzerinde çalışıldığını aktararak, "Bu, zaman gerektiren bir süreç ancak bu kadar yoğun ilgiyi memnuniyetle karşılıyoruz" ifadesini kullandı.

PUTİN MEMNUN OLDU

Türkiye'nin bu stratejik kararı, Amerika ve Avrupa'nın nefesini kesecek özellikler taşıyor. Hakan Fidan'ın jeopolitik Çin hamlesi Haziran ayı içinde önemli bir gelişmeye yol açtı. Rusya'nın Kazan şehrinde gerçekleştirilecek BRICS toplantısına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katılacak.

Hakan Fidan'ın Rusya lideri Putin ile de görüşmesi mümkün görünüyor. Bilindiği gibi, Rusya lideri yeniden başkan seçildi, göreve başladı. 2030 yılına kadar Rusya'yı yönetecek.

Hakan Fidan, "Çin'in kültürel enginliğine katkıda bulunan Türk-İslam şehirlerinden" dediği Doğu Türkistan'ın başkenti Urumçi'yi de ziyaret etti.

Putin Türkiye'ye gelmeyi, Başkan Erdoğan ile Ankara'da buluşmayı planlıyor. Başkan Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yaptıkları jeopolitik Çin hamlesi; Putin'i de çok sevindirdi. Ankara ziyaretinin önü açılmış oldu.

HAYATİ BİR GELİŞME

Türkiye'nin ilgilendiği belirtilen BRICS neden önemli, amacı ne? Gelişmekte olan ülkelerin uluslararası konularda daha çok söz sahibi olmasını isteyen Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin 2006'da, "BRIC" grubunu kurdu. Grup adı, 2011'de Güney Afrika'nın da katılmasıyla "BRICS" oldu. Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de 1 Ocak'ta BRICS'e katıldı. BRICS ülkeleri yıllık zirve toplantılarında kararlar alıyor. BRICS ülkeleri arasında Çin ve Rusya gibi büyük dünya güçleri ya da Brezilya ve Güney Afrika gibi kendi kıtalarındaki büyük güçler var. Genişleyen grubun bünyesindeki ülkelerin toplam nüfusu 3,5 milyar. Bir başka deyişle dünya nüfusunun yüzde 45'i. BRICS ülkelerinin ekonomilerinin toplam büyüklüğü 28,5 trilyon dolar.

Bu da, dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 28'ine tekabül ediyor. BRICS ülkeleri aynı zamanda dünyada ham petrolün yüzde 44'ünü üretiyor.

BRICS grubu, kalkınmakta olan ülkelerin "daha büyük bir ağırlığa ve temsile" sahip olması çağrısı yapıyor.

KENDİ PARASINI ÇIKARIYOR

Grup bünyesindeki ülkeler 2014'te, kalkınma projelerine destek vermek için Yeni Kalkınma Bankası'nı kurdu.

BRICS ülkeleri 2022 sonu itibarıyla kalkınmakta olan ülkelere yeni yol, köprü, demir yolu ve su tedariki projeleri için 32 milyar dolar kredi verdi. Evet, Çin, BRICS üzerinden gücünü ve nüfuzunu büyütmeye çalışıyor. Özellikle Afrika'da. Küresel Güney'in başlıca sesi olmak istiyor. BRICS'teki bir diğer büyük güç Rusya, BRICS GRUBU KENDİ PARASINI ÇIKARIYOR.Ülkeler birbirleriyle ticaretlerinde sıklıkla ABD doları kullanıyor.

Çin ve Rusya'nın BRICS parası için yaptıkları çalışmalar Amerika ve Batı'nın dolar imparatorluğunu sarsmasına yol açabilir. Yani, ABD Doları'nın gücünün azaltılması için bastırabilirler.

Türkiye'nin de dahil olduğu G20 grubu, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler tarafından, mali krizler ve iklim değişikliği gibi küresel sorunları ele almak için kurulmuştu.

Ancak BRICS grubunda G20 üyesi ülkeler de var.

SONUÇ

YENİ Dünya Düzeni ABD-Batı ile düşman bellenen Çin kutbu arasında inşa ediliyor.

Türkiye bu iki grubun ortasında, Avrasya'nın kalpgahında kilit ülke. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bağımsız Türkiye yürüyüşü, bu iki kutup içinde çok jeopolitik bir duruma işaret ediyor.

Batı'nın tek taraflı kampanyaları karşısında Türkiye'nin BRICS üyesi olması gerçekten dünya tarafından detaylı değerlendirilecektir.

Amerika-Batı'nın Türkiye ile ilişkilerinde daha akıllı olmalarının gereği ortaya çıkıyor.

Evet, Türkiye'yi yanına alan kazanır. Kilit ülke Türkiye'nin BRICS üyesi olması, dünya ticaretinin gelişmelerine, yeni koridorların ikisinin Türkiye'den geçiyor olması, gerçekten son derece müthiş bir jeopolitik hamle özelliği taşıyor. Evet, Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye, oyunları bozuyordu, artık oyun kuran bir bağımsız ülkedir. Ne mutlu Türküm diyene...