2028 seçimlerine yeni kadroyla gidilecek

AK Parti, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra uzun soluklu bir değerlendirme süreci başlattı. Bu kapsamda AK Parti kongresinin sonbahar aylarında yapılması gündeme geldi. Yapılan değerlendirmelerden sonra tarih değişti. Son olarak kongrenin 2025 yılında yapılacağı kamuoyu ile de paylaşıldı.

YENİ VİTRİN YENİ KADRO

Bu kararın arkasında 2028 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine parti teşkilatlarında herhangi bir sıkıntı olmadan gidilmesi yatırıyor. Kongre süreci tartışılırken AK Parti yönetimi, "Bu yıl kongre yapılırsa, 2028 yılına kadar yeni bir kongre sürecine girmemiz lazım. Seçim öncesinde kongre tartışmaları bizi olumsuz etkiler. Bu nedenle, kongreyi 2025 yılında yaparsak, yeni vitrin ve yeni kadro AK Parti'yi 2028 seçimine götürür" görüşünü dile getirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da söz konusu kongrenin 2025 yılına kalması yönünde talimat verdi. Bu gelişmenin ardından tüm hazırlıklar ve düzenlemeler yeni takvime göre yapılacak.

İADEİZİYARET 11 HAZİRAN'DA

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i 11 Haziran Salı günü ziyaret edeceğini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 11 Haziran Salı günü saat 16.00'da CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e CHP Genel Merkezi'nde iadeiziyarette bulunacaklardır" dedi.

ÖZBEKİSTAN LİDERİ MİRZİYOYEV TÜRKİYE'DE

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, dün Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i Külliye'de resmi törenle karşıladı. Erdoğan ve Mirziyoyev'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Mirziyoyev, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Törende tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Mirziyoyev, ikili ve heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmelerin ardından ortak basın toplantısına katıldı. Bu ziyaretle birlikte iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçleneceği öngörülüyor.