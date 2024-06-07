“Sıfır atık rehberi hazırlığına başladık”

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu' toplantısına başkanlık etti. Emine Erdoğan, "BM iş birliğinde sıfır atık uygulamasına geçmek isteyen ülke ve kuruluşlara yönelik rehber yayınlar hazırlığına başladık" dedi.

ORTAK BİLİNÇ VURGUSU

EMİNE Erdoğan, "Bu özel günün, yaklaşan iklim krizi tehdidine karşı tüm dünyada ortak bir bilinç geliştirmeye vesile olmasını diliyorum. Farklı ülkelerden, kültürlerden, mesleklerden gelen bizleri de aslında günden güne kaynayan dünyamıza yönelik bu ortak kaygılar buluşturdu. Ancak kaygıların yanında belki çok daha değerli bir şeyi paylaşıyoruz, ortak daha yaşanabilir bir dünya hayalini. Herkesin temiz gıdaya, temiz havaya, suya ve toprağa erişiminin olduğu, kaynakların adil ve hakkaniyetli kullanıldığı, yeşili, mavisi ve tüm renkleriyle tabiatın ahenginin korunduğu bir dünya. Bu inançla, ilk resmi toplantımızdan bugüne, kurulumuzun temel misyonlarını yonlarını yerine getirecek adımları kısa zamanda atmış olması, umutlarımızı tazeliyor" dedi. Emine Erdoğan, "Açlık, kuraklık, kirlilik gibi küresel sorunların temelinde, kaynakların hatalı kullanımı ve modern tüketim kültürü yatarken, sıfır atık konusunda üstlendiğimiz misyonu, bir insan hakları mücadelesi olarak ele almalıyız. Sorumluluğumuzun da gücümüzün de farkına varmalı, elimizdeki tüm imkanları ortaya koymalıyız" diye konuştu.