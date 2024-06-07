Türkiye’nin 2’nci astronotu Atasever yarın uzaya gidiyor

TÜRKİYE'NİN ikinci astronotu olmaya hazırlanan Tuva Cihangir Atasever, yarın ABD'nin New Mexico eyaletinde bulunan Spaceport Tesisleri'nden uzay yolculuğuna başlayacak. ABD'deki uçuş eğitimlerini tamamlayan Atasever, uzay misyonu çerçevesinde 7 deneye imza atacak. Gen analizi, radyasyon yaklaşık 1,5 saat sonra yeniden yeryüzüne iniş yapması öngörülüyor. VSS' Unity isimli yörünge altı uzay aracı ile 90 kilometre irtifaya yükselecek olan Atasever, bu aşamada 3 dakika boyunca uzay koşullarını deneyimleme fırsatı yakalayacak.

Türkiye'nin ikinci insanlı uzay misyonuna ilişkin geçtiğimiz ay bilgiler yon analizi ve metabolizma değişimleri gibi farklı alanlarda bilimsel çalışmalar gerçekleştirilecek olan Atasever'in, yakgiler veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Gezeravcı, insanlı ilk uzay bilim misyonumuzu başarıyla tamamladı. Bu da en başından proje anlaşmalarında kararlaştırdığımız üzere, ilave bir maliyet oluşturmaksızın ikinci astronotumuz Atasever'in de yörünge altı araştırma uçuşu yaparak uzay deneyimi gerçekleştirmesi imkanını ortaya çıkardı" ifadelerini kullanmıştı.