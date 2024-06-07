YKS için hafta sonu nüfus müdürlükleri açık tutulacak

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 8-9 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) hazırlıklarının tamamlandığını bildirdi. Bayram Ali Ersoy, adayların sınava gireceği salon ve bina bilgilerini içeren sınav giriş belgelerinin 23 Mayıs'ta "ais.osym.gov.tr" sayfasından ve AİS Mobil uygulamasından erişime açıldığını hatırlatarak, "Adaylar, sınava gelirken sınav giriş belgeleri ile fotoğraflı nüfus cüzdanlarını veya fotoğraflı TC kimlik kartlarını yanlarında bulundurmak zorundadır. İl veya ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık tutulacaktır" dedi.