Büyükelçimiz Egemen Bağış’ın müthiş hamlesi

Prag Büyükelçimiz Egemen Bağış Türkiye 'nin sesi olarak Prag'ta çok güzel ve anlamlı bir hamle yaptı.

AVRUPA'DA ÜLKEMİZİN ADINI TAŞIYAN İLK PARKIN açılmasını sağladı. Diplomatik İlişkilerin 100.Yılı: Çek Türk İş Birliği Parkı Prag'da açıldı.

Çek-Türk İşbirliği Parkını, ülkelerimizin iki büyük lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Tomaş Masaryk'in tam bir asır önce, 1924'te Türkiye ile Çekoslovakya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasıyla başlattıkları sürecin sağlam bir sembolü olarak park hizmete girdi.

Türkiye ve Çekya dostluğunun simgelenmesini amaçlayan Çek Türk İş Birliği Parkı Çekya Büyükelçisi Egemen Bağış'ın diplomasi trafiğiyle çözüme kavuştu. Hemen hemen tüm ülkelerin temsilcilik ve elçiliklerinin toplandığı bölgede açılış yapıldı. Türkiye'nin başkentinden esinlenilerek yaklaşık 20 yıl önce 'Ankarska' adı verilen cadde boyunca yer alan bölgede Büyükelçilik girişimleriyle, "Çek- Türk İş Birliği Parkı" Prag'da görev alan 30 ülke Büyükelçisi ve 22 ülke temsilcisinin de aralarında bulunduğu 200'ü aşkın katılımcının alkışlarıyla açıldı. Çekya Büyükelçimiz Egemen Bağış derinlikli bir konuşma yaptı.

"AVRUPA'DA ÜLKEMİZİN ADINI TAŞIYAN İLK PARK"

"Çek-Türk İş birliği Parkı'nın açılışını gerçekleştirmekten dolayı gururluyum. Bugün Prag 6'da Ankarska Caddesi'ndeki Çek-Türk Dostluk Parkı'nın açılış töreninde hepinizle birlikte olmaktan büyük gurur duyuyorum. Bu projenin hayata geçirilmesi için Prag 6 Belediye Başkanı Sayın Jakub Starek ile uzun bir yol kat ettik. Sayın Starek'e hem Prag 6 Belediyesi hem de Prag Belediyesi düzeyindeki tüm kişisel çabaları için teşekkür etmek istiyorum. Eşim Beyhan Hanım ile birlikte Prag'daki görevimize başladığımızdan beri gerçekleştirmeye çalıştığımız kalıcı proje hedeflerden birine daha ulaşmış bulunuyoruz.

Avrupa'da ülkemizin adını taşıyan ilk park olan bu girişimi engellemek için uğraşan Türkiye aleyhtarı tüm grupların çabalarına rağmen bugün bu görkemli tören Türklerin kararlılık ve azminin tecellisidir. Burada Türkiye karşıtı lobiler var;

FETÖ var, PKK var, Ermeni ve Rum lobileri var. Biz alanı boş bırakmıyoruz. Hepsiyle mücadele ediyoruz. Avrupa'da iki dost ve müttefik ülke olan Türkiye ve Çek Cumhuriyeti, siyaset, ekonomi, savunma ve kültür de dahil olmak üzere hemen hemen her alanda örnek teşkil eden iyi ilişkilere sahiptir. 2023 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını kutladık, 2024 yılında ise Türkiye ile Çek Cumhuriyeti arasında diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 100. yılını kutluyoruz. Bugün bu parkta oynayan çocuklarında, geleceğin yetişkinleri olarak büyük liderlerimiz Atatürk ve Masaryk'i minnetle anmalarını ve ülkelerimiz arasındaki dostluğu ve işbirliğini daha da ileriye taşımalarını ümit ediyoruz.

Bu süreçte Prag 6'nın kardeş şehri olan Antalya Muratpaşa Belediyesi'ndeki dostlarımızla da yakın işbirliği içinde hareket ettik, dayanışmaları ve sağduyulu yaklaşımları için takdir ve teşekkürlerimi iletiyorum.

Ayrıca sponsorlarımız Sayın Hasan Sekman'a, "Bulls Yatırım ve Menkul Değerler Ltd.

Şirketi"ne ve Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya'ya ve Sayın Hakan Kılıç'a, ayrıca Prag 6 Belediyesinin değerli çalışanlarına, Prag'daki iş adamlarımız Sayın Yalın Yüreğir ve Murat Aslan'a, teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

JAKUB STAREK: İKİ ÜLKENİN DOSTLUĞUNUN SEMBOLÜDÜR

Prag 6 Belediye Başkanı Starek, ÇekTürk İş Birliği Parkı'nın önemine vurgu yaparak, "İki ülke arasındaki ilişkiler oldukça iyi. Hatta 1924 yılından beri ilişkilerimiz giderek iyileşiyor.

Türkiye •Cumhuriyetinin 100. yılını kutlama şansımız oldu. Tomasz Garik Masarek ve Mustafa Kemal Atatürk, bundan 100 yıl önce ülkelerimiz arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasını başlatan iki şahsiyettir.

Her iki devlet adamının da demokrasiye karşı ortak ilgilerinin yanı sıra ülkelerinin bağımsızlığı konusunda ortak çıkarlardı vardı. Bu düşünceler her iki ülkede de bugüne kadar ortaktı. karşılıklı işbirliğimizin önemli kilometre taşlarına işaret ediyor. Örneğin tarih, kaldırımlarda tarih, banklarda sembolizm ve diğer birçok kültürel motifi bu parkta bulabilirsiniz."

ANADOLU'DAN GELEN MEŞE AĞACI ANI OLARAK DİKİLDİ

Sponsorlardan Decor Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Sekman, "Sayın Büyükeliçimizin dediği gibi, burada bulunan parkın açılışına desteklerimizi sunduk. Büyükelçimize bize bu onuru ve şerefi yaşattığı için teşekkür ediyorum. Güzel ve unutulmayacak bir gündü.

Bizlerin de burada olması gurur verici. Prag 6 Belediyesinin Başkanına da ayrıca teşekkür ediyoruz " dedi.

Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi Burak Salman, "Bugün Sayın Büyükelçimiz Egemen Bağış Bey ve Prag 6 Belediye Başkanı ile birlikte çok önemli bir açılış gerçekleştirdik.

Açıkçası bu ülkemiz için de çok önemli bir nokta. Özellikle dostluk ve barış anlamında. Bulls Yatırım olarak da bu parkın açılışının bir parçası olmaktan çok memnuniyet duyuyoruz" şeklinde konuştu.

SONUÇ

Çalışkanlığıyla tanınan, uluslararası ilişkilerdeki tecrübesini konuşturan, Türkiye nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış'ı tarihi sembolize eden Avrupa'daki ilk Türk parkı açılışını sağlamasından dolayı tebrik ediyoruz.