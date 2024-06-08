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Haberler Gündem ‘Dostluğumuz baki olsun’

‘Dostluğumuz baki olsun’

HABER MERKEZİ
‘Dostluğumuz baki olsun’
CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva ile Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti. First lady ziyarete ilişkin, "Türk ve Özbek halkları arasındaki kardeşlik bağlarını daha da güçlendiren bu anlamlı buluşmanın, ortak kültürel mirasımızı daha da zenginleştirmemize vesile olduğuna inanıyorum. Türk ve Özbek halkları arasındaki kardeşlik bağlarını daha da güçlendiren bu anlamlı buluşmanın, ortak kültürel mirasımızı daha da zenginleştirmemize vesile olduğuna inanıyorum. Dostluğumuz baki olsun" ifadelerini kullandı.
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