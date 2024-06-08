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İkinci astronotumuzdan Bayraklı ve kefiyeli mesaj

HABER MERKEZİ
İkinci astronotumuzdan Bayraklı ve kefiyeli mesaj

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in de içinde yer aldığı Virgin Galactic'e ait "VSS Unity" yörünge altı aracını taşıyan uçak, dün ABD yerel saatiyle 08.30'da (TSİ 17.30) New Mexico'daki Spaceport tesisinden havalandı. Yörünge altı araştırmalarını tamamlayan araç seferini tamamlayıp Spaceport tesisine geri döndü. İkinci astronotumuz Atasever, uzay yolculuğunun ardından Türk ve Azerbaycan bayrakları açtı.

Atasever`in göğüs cebinde bulunan Türk ve Azerbaycan bayraklarını çıkarırken, aynı zamanda kefiye taşıdığı da görüldü. Uçuşun başarılı geçtiğini ifade eden Atasever şunları kaydetti: "Bilimsel deneyler perspektifinden baktığımızda bütün objektiflerimizi yerine getirdik. Filistin halkı yaşadıklarını hak etmiyor. Bunları sembolize etmek adına kefiyeyi yanımda taşıdım." Atasever, mikro yer çekimi ortamında 7 bilimsel deney gerçekleştirdi.

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