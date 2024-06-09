Bakan Fidan tüm dünyaya tekrar ilan etti: Gazze konusunda sessiz kalmayacağız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda konuştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Gazze'deki İsrail zulmü karşısında sessiz kalmadığımızı, sessiz kalamayacağımızı, İstanbul'da hep birlikte (D-8 ülkeleri), tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyoruz" dedi. İstanbul'daki toplantıda Gazze'deki vahşetin sona ermesi için neler yapılabileceğinin ele alındığını anlatan Bakan Fidan, "Filistinli kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız. Gazze'de acilen ateşkesin sağlanması ve Gazze'deki kardeşlerimize insani yardımların ulaştırılması için elimizdeki tüm imkanları seferber edeceğiz. İsrail işgalinin durdurulması ve iki devletli çözüm için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

ORTAK ADIMLAR ATILACAK

Gazze'de yaşanan trajedinin, bazı ülkelerin ikiyüzlülüğünü ifşa ettiğini de anlatan Bakan Fidan, "Gazze uluslararası sistemin aczini ve yetersizliğini tüm çıplaklığıyla sergilemiştir. Bir devlete sahip olmak Filistinlilerin en doğal hakkıdır. D-8 ülkeleri olarak bu adaletsizliğin son bulmasını istiyoruz. Bu tür adaletsizliklere karşı çıkan ilkeleri ve hakkaniyetli davranan tüm ülkeleri takdirle karşılıyoruz. Avrupa Birliği'ndeki bazı ülkelerin cesur bir tavırla Filistin'e destek çıkmalarını bir umut ışığı olarak görüyoruz. D-8 ülkeler olarak bizler sadece ekonomik işbirliğinde değil Filistin konusunda da hep birlikte hareket etme konusunda kararlıyız. İstanbul'da yayınladığımız ortak bildiri bunun tezahürüdür. Ortak bildiride yer alan somut adımlar İsrail üzerindeki baskıyı artıracak ve Filistinli kardeşlerimizin özgürlüklerine kavuşmasına katkı sağlayacaktır. D-8 ülkeler olarak İstanbul'da aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.