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Eski İngiliz Bakandan Türkiye’ye iş birliği çağrısı

HABER MERKEZİ
Eski İngiliz Bakandan Türkiye’ye iş birliği çağrısı
ESKİ İngiltere Teknoloji Bakanı Ed Vaizey, Türkiye'nin dinamik bir teknoloji ekonomisine sahip ülke olduğunu vurguladı. Türk teknoloji şirketlerinin, yatırımcılarla ve İngiltere'deki diğer teknoloji şirketleriyle tanışmaları için bir program oluşturulması gerektiğini ifade eden Vaizey, "Birbirimize çok yakınız, uçakla üç saatlik mesafedeyiz. Birçok İngiliz, turizm için Türkiye'yi seviyor. Türk teknoloji ekonomisi ile İngiliz teknoloji ekonomisi arasındaki bağları gerçekten güçlendirmeliyiz" diye konuştu. Vaizey, iki ülke arasında e-ticaret konusunda büyük bir iş birliği potansiyeli olduğunu belirterek, İngiliz tüketicilerin e-ticareti çok sevdiğini söyledi. Aynı durumun Türk tüketiciler için de geçerli olduğunun altını çizen Vaizey, "Türkiye'de çalışılabilecek birçok dijital beceriye sahip, yüksek vasıflı mühendis var" diye konuştu.
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