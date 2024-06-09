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Okyanus suyu ısınıyor ülkeler risk altında

HABER MERKEZİ
Okyanus suyu ısınıyor ülkeler risk altında
Antarktika Yarımadası'nın doğusundaki Thwaites Buzulu, erimesi durumunda oluşturabileceği tehdit nedeniyle "kıyamet buzulu" olarak adlandırılıyor. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Başkanı Prof. Dr. Burcu Özsoy, buzulun ABD'nin Florida eyaleti büyüklüğünde, İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'nın toplamından büyük ve devasa boyutta olduğunu söyledi. Özsoy, en fazla risk altındaki ülkeleri şöyle sıraladı: "Maldivler, Tuvalu, Marshall Adaları, Solomon Adaları gibi deniz seviyesine yakın ülkeler sular altında kalma riski en yüksek olan ülkeler. Bangladeş, Hollanda, Vietnam, Endonezya, Japonya gibi yoğun nüfuslu kıyı şeridine sahip ülkelerde deniz seviyesinin yükselmesi milyonlarca insanı etkileyecek. Araştırmalara göre, en riskli 10 ülke Hollanda, Bangladeş, Vietnam, Japonya, Endonezya, Birleşik Krallık, Filipinler, Mısır, Danimarka ve ABD'dir."
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