Saldırıya uğrayan Danimarka Başbakanı’nın boynu incindi

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, önceki gün başkent Kopenhag'da saldırıya uğramıştı. Saldırganın tutuklandığı olayda Frederiksen'in sağlık durumuna ilişkin Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Danimarka Başbakanının hafif şekilde boyun incinmesi yaşadığı bildirildi. Açıklamada, "Başbakan sağlıklı ve güvende, ancak olayın şokunda" denildi. Frederiksen'in kontrol amacıyla hastaneye götürüldüğü kaydedilen açıklamada, Başbakan Frederiksen'in programlarının iptal edildiği bildirildi. Danimarka polisi ise 39 yaşındaki saldırganın hakim karşısına çıkacağını aktarırken saldırının sebebine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.