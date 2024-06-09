  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Saldırıya uğrayan Danimarka Başbakanı’nın boynu incindi

Saldırıya uğrayan Danimarka Başbakanı’nın boynu incindi

HABER MERKEZİ
Saldırıya uğrayan Danimarka Başbakanı’nın boynu incindi
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, önceki gün başkent Kopenhag'da saldırıya uğramıştı. Saldırganın tutuklandığı olayda Frederiksen'in sağlık durumuna ilişkin Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Danimarka Başbakanının hafif şekilde boyun incinmesi yaşadığı bildirildi. Açıklamada, "Başbakan sağlıklı ve güvende, ancak olayın şokunda" denildi. Frederiksen'in kontrol amacıyla hastaneye götürüldüğü kaydedilen açıklamada, Başbakan Frederiksen'in programlarının iptal edildiği bildirildi. Danimarka polisi ise 39 yaşındaki saldırganın hakim karşısına çıkacağını aktarırken saldırının sebebine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA