DEAŞ’ın Türkiye’deki kirli para trafiği çöktü

İSTANBUL'DA küresel terör örgütü DEAŞ'ın mali yapısına yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün kirli para trafiğini yöneten bazı döviz şirketleri ve dış ticaret firmalarının sahiplerinin de aralarında bulunduğu 11 şüpheli yakalandı. Polis ekiplerinin takibine takılan çok sayıda firmanın faaliyetleri ve mal varlıkları donduruldu. Ticari faaliyet adı altında döviz bürosu, ithalat/ ihracat şirketi, nakliyat şirketlerinde toplanan paranın, Suriyedeki DEAŞ kamplarına aktarıldığı anlaşıldı. Örgütsel faaliyet gösteren şüphelilerin, kendi aralarındaki kişilerle şifreli mesajlarla yazıştıkları tespit edildi.