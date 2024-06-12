DEM’li belediyelerde PKK gölgesi hakim

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, Başkan Erdoğan'ın yaptığı ikili görüşmelerin çarpıtıldığını belirterek, "2 kişi arasında geçen bir konuşmanın sanki not alan kalabalık bir dinleyici güruhu varmışçasına takdim edilmesi, bu vesileyle karmaşa ve kargaşa ortamının yaratılması, normalleşme bekleyen malum zihniyetlerin basit kurnazlığından başka bir şey değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız doğal olarak herkesle görüşebilir, konuşabilir, bizce hiçbir sakıncası yoktur" dedi.

'O BİZİM KLASMANIMIZDA DEĞİL'

BAHÇELİ, 31 Mart seçimlerinde terör örgütüyle ilişkide olan kişilerin aday gösterilerek Türkiye'nin çalkantıya mahkum edilmek istendiğini belirtti. Bahçeli, "DEM'li belediyelerin hemen hepsinde paralel yönetim, PKK'nın sözde komiserleri vasıtasıyla gölgesi hakimdir. Kayyum atanmasına karşı çıkmanın demokrasiyle ilgisi yoktur. DEM'lenmiş CHP'nin başındaki zat kayyum ezberini seslendirip halkın iradesinin tanınmadığını söyleyerek kendi kalesine gol üstüne gol atmaktadır. PKK'ya gıkını çıkaramayan şahsın, CHP'nin genel başkanı olması başlı başına bir trajedidir. Özgür Bey, kavga istediğimizi söylüyor. Bizim böyle bir niyetimiz yoktur. Şayet kavga edeceksek Özgür Bey rahat olsun, korkmasın, o bizim klasmanımızda değildir" diye konuştu.