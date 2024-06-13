“Cumhurbaşkanımızın her şartta yanındayız”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yazılı bir açıklama yaparak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı görüşmeleri ve ikili temasları saygıyla karşıladıklarını bildirdi. Bahçeli, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın şartlar ne olursa sonuna kadar yanında ve arkasında olacağımızı, kesinlikle yalınız bırakmayacağımızı herkes çok iyi bilmelidir" dedi.

SAYGIYLA KARŞILIYORUZ

Devlet Bahçeli şunları kaydetti: "31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerini müteakiben Türk siyasetinde, demokrasinin vazgeçilmez kurumları olan siyasi partiler arasında normalleşme ve yumuşama arayışlarının temel alınarak çok bilinmeyenli yeni bir denklemin kurulmak istendiği gözlemlenmektedir. Zira her şey milletimizin huzurunda gerçekleşmektedir." Milliyetçi Hareket Partisi'nin iyi niyetli, yapıcı, yol açıcı, millet ve ülke lehine olduktan sonra söz konusu munzam ve muhassıl diyalogları kuşkusuz makul ve mantıklı değerlendirmekten en ufak rahatsızlık duymayacağını da belirten Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı görüşmeleri, kurduğu ilişki ağlarını, icra ettiği ikili temasları saygıyla karşılıyor, zatı devletlerini daha da rahatlatmak için bir kez daha feragatle hareket edip karşılıksız inisiyatif alıyor ve bu tercihimizi aziz milletimizle paylaşıyoruz" dedi.