Flake: Bölgedeki istikrarın önemli aktörü Türkiye

ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake Türkiye ile ABD ilişkilerine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Flake, Türkiye'nin bölgedeki istikrar açısından önemli olduğunun altını çizerken Gazze'nin yeniden inşasında kritik rolü olacağını da vurguladı.

F-16 BÜYÜK BİR ADIM

FLAKE şöyle konuştu: "Ocak ayında varılan anlaşma, yönetimin satış niyetini Kongre'ye bildirmesi yönündeydi. Kongre buna onayladı ve Türkiye, yeni uçakları üretecek, daha sonra Türkiye ile birlikte eski modelleri yenileyecek olan Lockheed Martin ile anlaşma mektubu olarak adlandırılan bir anlaşma imzaladı. Dolayısıyla Blok 70, teknolojik açıdan en gelişmiş F-16 ve Türkiye'nin NATO ortaklarıyla birlikte çalışabilir durumda kalması çok önemli. O yüzden bu büyük bir adım. Türkiye'nin F-35 programında yer almasını engelleyen S-400 meselesinin çözümüne yönelik her türlü adımı olumlu karşılarız. Dolayısıyla Türkiye ile F-35'leri yeniden satın almak için görüşmeleri memnuniyetle karşılarız.

SAVAŞ SONA ERMELİ

GAZZE'NİN durumuna da değinen Flake, "Başkanımız bu konuda bir çok kez konuştu, İsrail'i dikkatli olmaya çağırdı. Hamas'a karşı kendilerini savunurken sivilleri korumaları için baskı yapıyoruz ancak ABD müttefiki İsrail'in yanında duruyoruz. Bu savaşın sona ermesini istiyoruz, ateşkes girişimimizin nedeni de bu. Türkiye'nin ateşkes konusunda verdiği desteği takdir ediyoruz" dedi. Suriye'deki herhangi bir seçimi desteklemediklerini belirten Flake, "DAEŞ'ı yenmek konusunda aynı hedefe sahibiz ve bu konuda Türk ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz. ABD 1997'den beri PKK'yı bir terör örgütü olarak görüyor ancak SDG konusunda farklılıklarımız var ancak bunun Türkiye ile birlikte çalışmamıza engel olmasına izin vermiyoruz. Daha kapsamlı işbirliği yolları arayacağız. Suriye'nin kuzeydoğusundaki konumumuzun istikrarsız olduğunun farkındayız. Bu çok karmaşık bir mesele. Ortağımızın Türk halkı olduğunun kesinlikle farkındayız" dedi. Flake şöyle konuştu: "Başkan Erdoğan'ın Beyaz Saray'a gelmesi için açık bir davetimiz var. Bu NATO zirvesinde de olabilir. Yapabileceğimiz her türlü üst düzey görüşme için hareket halindeyiz.