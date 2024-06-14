İzmir dahil 19 ilde "Sibergöz-45" operasyonu! 38 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve bilişim sistemine girme suçlarına yönelik düzenlenen "Sibergöz-45" operasyonlarında 38 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

1️⃣9️⃣ ilde "Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Bilişim Sistemine Girme" suçlarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen "SİBERGÖZ-45" operasyonlarında hesaplarında 6️⃣3️⃣ Milyon 5️⃣0️⃣0️⃣ Bin TL işlem hacmi bulunan3️⃣8️⃣ şüpheli yakalandı❗️ Aziz… pic.twitter.com/YJc0i6pJeM June 14, 2024

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il jandarma komutanlıklarınca Kayseri, İzmir, İstanbul, Adana, Antalya, Afyonkarahisar, Mardin, Gaziantep, Sakarya, Samsun, Bursa, Yozgat, Şanlıurfa, Kırklareli, Ankara, Balıkesir, Kocaeli, Manisa ve Muğla'da, sosyal medya platformu üzerinden "yatırım yoluyla yüksek kazanç vaadi" ilanları verip vatandaşları dolandırdığı tespit edilen ve hesaplarında 63 milyon 500 bin lira işlem hacmi bulunan 31 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Çocuk Koruma Sistemi (CPS) ile Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi (NCMEC) isimli uluslararası kuruluşlarla yapılan çalışmalarda ise çocuklara ait cinsel içerikli fotoğrafları ve videoları bilgisayarlarına depolayan ya da paylaşıma sunarak çevrimiçi müstehcenlik suçunu işlediği tespit edilen 7 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, Siber Vatan'da da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında. Operasyonlar sonucu ruhsatsız tabancalar, çok sayıda bilgisayar, telefon, sim kart ve taşınabilir bellek, banka/kredi kartı ele geçirildi. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin, milletimizin duası sizinle."