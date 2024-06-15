Ege alevlere teslim

Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması, özellikle Ege Bölgesi'nde yangınları arttırdı. Muğla Milas'ta ormanlık alanda çıkan yangın 2 saatte kontrol altına alındı, 14 hanelik bir köy tedbir amaçlı boşaltıldı. Denizli'nin 7 ilçesindeki 10 farklı noktada orman yangını çıktı. Yıldırım düşmesinden çıktığı tahmin edilen yangınları kontrol altına almak için ekipler yoğun çaba harcadı. Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangında ise, bir uçak su aldığı sırada Bafa gölüne düştü.

44 EV BOŞALTILDI

Denizli'nin Babadağ, Tavas, Kale, Çal, Honaz, Acıpayam ve Pamukkale ilçelerinde orman yangınları çıktı. Babadağ, Tavas, Kale ve Pamukkale'nin Cankurtaran Mahallesi'ndeki yangınların ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu çıktığı açıklandı. Muğla sınırında başlayıp Denizli'ye sıçrayan orman yangınından yüklesen alevler ise, Kale ilçesine bağlı iki mahalleye yaklaştı. Vatandaşlar yangını gözyaşlarıyla izledi. Yangın bölgede şiddetli rüzgarın da etkisiyle birlikte kısa sürede ilerledi. Kale ilçesine bağlı Köprübaşı ve Demirciler mahallelerindeki yerleşim alanları ve hayvan barınaklarını tehdit eden yangına, havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale edildi. Tedbir amaçlı olarak Babadağ ilçesindeki 30 yayla evi boşaltıldı. Muğla'nın Milas ilçesi Kısırlar mahallesindeki ormanlık alanda çıkan yangında ise 48 hektarlık alan kül oldu. Bunun 6 hektarı tarım arazisi, 43 hektarı da ormanlık alan olduğu bilgisine ulaşıldı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevlere çok sayıda ekip müdahale etti.

SÖNDÜRME UÇAĞI DÜŞTÜ

Tedbir amaçlı Kısırlar Mahallesi'ndeki 14 hane tedbir amaçlı boşaltıldı. Yangın, 2 saatte kontrol altına alındı. Aydın'ın Didim ilçesi Akyeniköy mahallesinde saat 13.20 sıralarında zirai ve makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgede etkili olan rüzgarla birlikte yayılan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Yangın bölgesinde alevlere havadan ve karadan müdahale edilirken, Muğla Orman Müdürlüğü'ne ait söndürme uçağı saat 16.30 sıralarında Bafa Gölü'nden su aldığı sırada düştü. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Didim Bafa Gölü'nde kırıma uğrayan Türk Hava Kurumu'na ait CL-215 tipi yangın söndürme uçağına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, yangın söndürme uçağının Bafa Gölü'nde henüz bilinmeyen nedenle kırıma uğradığını belirterek, "Uçakta görev yapan üç personelimiz sağlıklı şekilde kurtarılmıştır. Fedakâr mürettebatımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadesini kullandı.